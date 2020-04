Che non fosse un Lunedì come tutti gli altri alla Ferrero se ne renderanno conto più avanti, ma quel 20 Aprile del 1964 rimane nella storia per aver visto nascere il primo vasetto di Nutella, la crema spalmabile più famosa al mondo. Gianduia con cacao e nocciole che dapprima chiameranno "Pasta Giandujot"