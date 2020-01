2020, la carica delle 50enni, da Naomi a Claudia Schiffer

(ANSA) Anche le top model compiono cinquant'anni. Potrebbe essere questo il leitmotive del 2020 che porta al fatidico appuntamento due delle signore delle passerelle che hanno fatto la storia di una stagione della moda, della mondanità e della bellezza, come Naomi Campbell e Claudia Schiffer.

Entrambe sono nate nel 1970. La prima, inglese di nascita con madre giamaicana, è la Venere nera dell'eleganza internazionale, icona di tutti i grandi stilisti, inserita da People nelle 50 donne più belle del mondo, e protagonista a più riprese del calendario Pirelli: arriva al mezzo secolo il 22 maggio.

La seconda, Claudia Schiffer, bionda ed algida tedesca compagnia di una stagione di successi planetari, che ha collezionato oltre 700 copertine di riviste, compie cinquant'anni il 25 agosto. Entrambe hanno avuto anche una breve stagione cinematografica ma certo non le ricorderemo per parti indimenticabili nella storia del cinema.

Cosa che invece vale per Uma Thurman, attrice simbolo di Quentin Tarantino che è nata il 29 aprile del 1970. Il regista, che è stato appena insignito a Capri Hollywood del premio come regista dell'anno, ha annunciato nei giorni scorsi che ha intenzione di dedicare i prossimi tre anni ad un nuovo capitolo, il terzo, di Kill Bill, nel quale ovviamente la meravigliosa Uma non potrà che essere nuovamente protagonista. Anche se nel frattempo, la vedremo dal 5 marzo nella sale italiane in una esilarante commedia con Robert De Niro: ''Nonno questa volta è guerra!'' anche con Jane Seymour e Christopher Walken.

Ma non sono le sole donne dal fascino intramontabile ad arrivare nel 2020 a questo importante traguardo che le renderà ancora più interessanti, come accade alle tante bellezze che quella soglia l'hanno superata già da un pochino, come Monica Bellucci o Valeria Golino o Isabella Ferrari, tanto per rimanere tra le signore del cinema italiano.

Nel 2020 sono tanti anche gli attori con talento e fascino da vendere che spegneranno 50 candeline. Come ad esempio Matt Damon, che li compie l'8 ottobre 1970. Ethan Hawke il 6 novembre. Ma il compleanno di mezzo secolo tocca anche a due registi di peso come Paolo Sorrentino, che dal 10 gennaio sarà su Sky con la sua nuova serie The New Pope. Il regista è nato il 31 maggio 1970. O anche Christopher Nolan, nato il 30 luglio 1970. Nel 2020 esce il suo Tenet, epico film d'azione che si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale. ''Partiremo dal punto di vista di un film di spionaggio, ma andremo verso mete differenti. Attraverseremo generi diversi in una formula, spero, fresca ed emozionante'', ha spiegato Nolan.

Tra i cinquantenni di peso del 2020 c'è anche Melania Trump, e chissà il marito che cosa le regalerà per il suo compleanno festeggiato alla Casa Bianca.