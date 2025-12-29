2026 Ponti e week end

Nel 2026 ci sono diverse occasioni per organizzare weekend lunghi o mini-vacanze, usufruendo di pochi giorni di ferie: ottimizzando al massimo festività e ponti, con appena 8 giorni di ferie è possibile ritagliarsi più di un mese di vacanza, contando anche il sabato e la domenica.

Il 2026 inizia subito con due interessanti possibilità: il primo gennaio cade di giovedì e consente di organizzare un fine settimana lungo, prendendosi il venerdì di ferie; oppure, agganciandosi all'Epifania, che cade di martedì, si possono ottenere 6 giorni di vacanza con appena 2 giornate di ferie.

Sarà così possibile chiudere piacevolmente le vacanze natalizie sulla neve o in giro per l'Italia tra città d'arte o piccoli borghi dove festeggiare la Befana. Carnevale, quest'anno dal 12 al 17 febbraio, offre come sempre l'occasione per organizzare settimane bianche o escursioni nei luoghi dove ammirare le sfilate carnevalesche più belle.

Pasqua e Pasquetta cadono di domenica 5 e lunedì 6 aprile, fine settimana ideale per le ultime sciate in montagna, per passeggiare nelle città d'arte o per partecipare alla tradizionale escursione fuori porta.

Per gli amanti dei ponti la festa della Liberazione, il 25 aprile, purtroppo quest'anno cade di sabato; si dovrà così aspettare la festa dei lavoratori, venerdì primo maggio, per poter organizzare un fine settimana di 3 giorni. Il 2 giugno, festa della Repubblica, è un martedì: prendendo un giorno di ferie c'è la possibilità di organizzare un weekend lungo, perfetto per i primi bagni di sole o per le escursioni in bicicletta o in battello lungo il Po.

Anche Ferragosto, per chi sta ancora lavorando, non offre nessun ponte perché cade di sabato. Per progettare una vera vacanza invece bisogna aspettare l'inverno, superando anche la festività dei Santi che nel 2026 cade di sabato.

La prima vera occasione di vacanza è la festa dell'Immacolata, 8 dicembre, che cade di martedì: con un giorno di ferie si possono ottenere 4 giorni di vacanza, perfetti per le prime sciate o per fare shopping tra i mercatini.

Il Natale 2026 regala l'ultima vacanza dell'anno con interessanti opzioni: il 25 e il 26 dicembre sono, rispettivamente, un venerdì e un sabato; quindi senza prendere ferie si possono fare 3 giorni di vacanza.

Capodanno cade di venerdì consentendo di fare un lungo weekend ma con 4 giorni di ferie, la vacanza è molto più lunga, ossia dal 24 dicembre al 3 gennaio.

Chi può prendere altri due giorni - lunedì 4 e martedì 5 - può arrivare fin all'Epifania per un totale di 13 giorni di vacanza, perfetti per una crociera, una fuga al caldo o un viaggio nel Nord per ammirare l'aurora boreale. (Fonte Ansa)







