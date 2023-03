CURIOSITÀ 21 marzo "Giornata Internazionale delle Foreste". Istituita dalle Nazioni Unite questa giornata ha lo scopo di sensibilizzare le persone sulla scomparsa veloce di una delle cose più importanti per la nostra sopravvivenza.

Il 21 marzo si celebra la Giornata internazionale delle foreste, una celebrazione istituita dalle Nazioni Unite con l'obbiettivo di aumentare la consapevolezza sull’importanza di questo ecosistema e di stimolare le comunità locali a organizzare attività focalizzate sulla sua salvaguardia.

Le foreste sono uno degli ecosistemi più danneggiati dagli esseri umani: secondo le stime riportate da un articolo Ansa, il pianeta ha già perso un terzo delle sue foreste e annualmente continuano a esserne distrutte circa 12 milioni di ettari.

Se da un lato il disboscamento è dovuto principalmente all'aumento della richiesta di suolo necessario per coltivare, allevare animali e costruire abitazioni per una popolazione mondiale in costante aumento, a contribuire alla deforestazione si aggiungono anche le cause indirette, come l’intensificarsi dei fenomeni atmosferici estremi che vedono la vegetazione distrutta da incendi, siccità, alluvioni e forti venti.

Il problema è complesso e ramificato: le foreste infatti accolgono un’enorme varietà di flora e di fauna, ma sono indispensabili anche per la sopravvivenza delle popolazioni indigene, nel l'assorbimento di anidride carbonica e per moltissimi altri fattori che spaziano dai settori economici a quelli sociali, ambientali e sanitari.



