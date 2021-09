CURIOSITÀ 22 settembre "World car free day" Come sarebbero le città senza auto ?

Nel 1997 il world carfree network promuove il 22 settembre come la “giornata senza auto” il world car free day.





24 ore per disintossicarsi e dare un po di tregua all'ambiente. Nonostante le nobili intenzioni però sono davvero poche ad oggi le città che hanno aderito a questa giornata speciale. Nelle intenzioni del world carfree network il world car free day dovrebbe essere un giorno che funge da vetrina su come sarebbe il mondo senza automobili. L'evento ha anche lo scopo di fare pressing su urbanisti e politici affinché privilegino il ciclismo, la camminata e il trasporto pubblico sostenibile al posto dell'uso indiscriminato delle auto, che spesso anche in sosta vengono lasciate accese. Il numero delle auto per abitanti ha raggiunto un numero in Lussemburgo, il paese con la motorizzazione più elevata d' Europa, che lascia a bocca aperta. Mediamente ci sono 646 auto ogni mille abitanti. Andare in bici ogni giorno riduce l'impronta personale di carbonio del 84%.

