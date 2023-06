CURIOSITÀ 24 Giugno 1965 i Beatles a Milano E' stata la prima volta per i Beatles in Italia al Velodromo Vigorelli di Milano fans in delirio

24 Giugno 1965 i Beatles a Milano.

Una data speciale per un evento rimasto nellaa storia. Era il 24 giugno 1965 e i Beatles suonano per la prima volta in Italia.

Paul, John, Ringo e George si esibiscono per due volte al Velodromo Vigorelli di Milano. Il primo concerto si svolge alle 17 (davanti a 7.000 spettatori), il secondo alle 21 (davanti a 20.000 persone).

Entrambi i concerti durano 40 minuti. Costo dei biglietti: da 750 a 3.000 lire ricordiamo che all'epoca un giornale costava 50 lire, un caffè 60, per comprare un disco ne occorrevano 1.800).

Incasso: 18 milioni il pomeriggio e 40 milioni la sera. Special guest dei concerti sono Peppino di Capri, Fausto Leali e i Novelty e Maurizio e i New Dada.

