25 Novembre "Thanksgiving day".

Festa importantissima quella del "Giorno del Ringraziamento" che cade l'ultimo giovedì di Novembre, radunando tutte le famiglie attorno ad un tavolo e ringraziare a turno per quanto hanno avuto durante l'anno. E' la festa che di fatto apre ufficialmente il periodo natalizio e mette in viaggio da un capo all'altro tantissimi americani che si muovono per raggiungere parenti lontani. Nelle citta, specie New York, vanno in scena parate per le vie della città. La festa affonda le sue origini nel cristianesimo, ed è legata all’arrivo dei padri pellegrini e all’incontro con i nativi americani. Una storia spesso raccontata solo dal lato di chi scese dal Mayflower, la nave inglese che nel 1620 trasportò un gruppo di famiglie inglesi, conosciute oggi come i Pilgrims , dall'Inghilterra al Nuovo Mondo.

Arrivati ​​a novembre, dovettero sopravvivere impreparati a un rigido inverno. Di conseguenza, solo la metà dei pellegrini originali sopravvisse al primo inverno a Plymouth. Senza l'aiuto dei popoli indigeni locali per insegnare loro la raccolta del cibo e altre abilità di sopravvivenza, tutti i coloni potrebbero essere morti. L'anno successivo, insieme agli indigeni, celebrarono il primo raccolto autunnale della colonia, un'occasione dichiarata secoli dopo il primo Ringraziamento americano. La festa, come dicevamo ha origini cristiane, ma si è universalizzata dopo che Abramo Lincoln la rese ufficiale in piena Guerra di Secessione.

La giornata è considerata come simbolo di incontro e fratellanza. Anche se va ricordato che nei primi anni di convivenza vi furono molti scontri fra coloni e nativi, soprattutto per le terre da coltivare. Nel primo Ringraziamento si mangiarono i cibi tradizionali e ancora oggi si consumano tacchino e la zucca, ma non solo anche il pane di granoturco, le patate dolci e la salsa di mirtilli. Si mangia rigorosamente a casa, non al ristorante. Meglio se con ricette segrete di tradizione familiare.

