25 ottobre World Pasta Day

La passione italiana per la pasta trova conferma nelle tendenze di ricerca in occasione della Giornata Mondiale della Pasta Wolrd pasta day .

Secondo i dati di Google Trends per il 2026, i formati che hanno conquistato maggiormente la curiosità degli italiani sono i paccheri, al primo posto, seguiti da gnocchi e spaghetti.

Completano la top ten rigatoni, tagliatelle, ravioli, pappardelle, tortellini, orecchiette e fusilli, offrendo un viaggio tra grandi classici, pasta fresca, ripiena e regionalità.

Per quanto riguarda i condimenti, il ragù alla bolognese si conferma leader assoluto tra le preferenze, seguito dal pesto alla genovese e dal sugo all'amatriciana.

La classifica prosegue con carbonara, puttanesca, arrabbiata, carrettiera, aglio e olio, scoglio e norma, segno di una tradizione culinaria radicata nelle regioni d'Italia e di una vivace curiosità verso i sapori tipici locali.

Le ricerche geografiche svelano inoltre qualche sorpresa. In Lombardia emergono piatti come la pasta alla Montecarlo e quella con gli asparagi. In Sicilia, la tradizione spicca con la pasta con i tenerumi e la versione palermitana della pasta con le sarde.

Nel Lazio desta curiosità la pasta a treccia della cucina sarda, mentre in Toscana raccolgono interesse le eliche e la pasta con i carciofi. Una novità di quest'anno è l'aiuto in cucina offerto da Gemini Live, l'assistente vocale di Google.

Grazie alla modalità conversazione, è possibile ricevere suggerimenti e chiarimenti, anche durante la preparazione, senza dover toccare il dispositivo.







