CURIOSITÀ 25 ottobre World Pasta Day Google Trends per il 2026 ha pubblicato la lista dei formati di pasta più cercati

25 ottobre World Pasta Day.

La passione italiana per la pasta trova conferma nelle tendenze di ricerca in occasione della Giornata Mondiale della Pasta Wolrd pasta day .

Secondo i dati di Google Trends per il 2026, i formati che hanno conquistato maggiormente la curiosità degli italiani sono i paccheri, al primo posto, seguiti da gnocchi e spaghetti.

Completano la top ten rigatoni, tagliatelle, ravioli, pappardelle, tortellini, orecchiette e fusilli, offrendo un viaggio tra grandi classici, pasta fresca, ripiena e regionalità.

Per quanto riguarda i condimenti, il ragù alla bolognese si conferma leader assoluto tra le preferenze, seguito dal pesto alla genovese e dal sugo all'amatriciana.

La classifica prosegue con carbonara, puttanesca, arrabbiata, carrettiera, aglio e olio, scoglio e norma, segno di una tradizione culinaria radicata nelle regioni d'Italia e di una vivace curiosità verso i sapori tipici locali.

Le ricerche geografiche svelano inoltre qualche sorpresa. In Lombardia emergono piatti come la pasta alla Montecarlo e quella con gli asparagi. In Sicilia, la tradizione spicca con la pasta con i tenerumi e la versione palermitana della pasta con le sarde.

Nel Lazio desta curiosità la pasta a treccia della cucina sarda, mentre in Toscana raccolgono interesse le eliche e la pasta con i carciofi. Una novità di quest'anno è l'aiuto in cucina offerto da Gemini Live, l'assistente vocale di Google.

Grazie alla modalità conversazione, è possibile ricevere suggerimenti e chiarimenti, anche durante la preparazione, senza dover toccare il dispositivo.

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