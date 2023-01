26/01/70: esce Bridge over troubled water di Simon & Garfunkel

Questo iconico album vendette 25 milioni di copie, restò in classifica per più di 20 mesi di fila, ne vennero estratti 4 singoli che entrarono nella Top Ten americana, e vinse un Grammy come miglior disco dell'anno. Stiamo parlando dell'ultimo lavoro di uno storico duo statunitense: "Bridge over troubled water" di Paul Simon & Art Garfunkel.

Un successo enorme che però non impedì ai due di separarsi definitivamente in quel 1970, (anno funesto, anche i Beatles si sciolsero) chiudendo così una collaborazione iniziata nel 1957, e punteggiata da hit quali The sound of silence del 1964, The boxer del '68, la straordinaria colonna sonora de Il laureato, Mrs Robinson, ed appunto Bridge over troubled water, tutti pezzi che oggi vengono considerati dei veri classici.

Cresciuti fianco a fianco nello stesso quartiere, stessa scuola e stesse attività extrascolastiche (pensate che in una rappresentazione di Alice nel paese delle meraviglie Paul Simon impersonava il Bianconiglio e Art Garfunkel invece lo stregatto). Iniziano a suonare insieme con la denominazione Tom & Jerry, incidono una canzone originale che vende 100.000 copie, una piccola hit.

Frequentano università diverse e tentano strade separate finchè viene pubblicata The sound of silence, che incredibilmente non viene apprezzata. L'album viene ritirato, Simon va a vivere in Inghilterra, ma il produttore remixa la canzone aggiungendo nuovi strumenti e così entro dicembre di quell'anno è prima in classifica. Da lì le hit si susseguono, una dopo le altre, si vincono premi e si vendono milioni di copie... ma il rapporto tra i due è sempre al limite, fino a che, appunto nel 1970 decidono di pubblicare quello che sarà il loro canto del cigno.

Una meravigliosa Bridge over troubled water che ancora oggi ci emoziona. Dopo 53 anni.