27 Agosto 1964 arriva nei cinema "Mary Poppins"

Il 27 Agosto di 55 anni fa usciva per la prima volta nelle sale cinematografiche il film "Mary Poppins", protanisti la coppia di attori formata da Julie Andrews a Dick Van Dyke. Il film, diretto da Robert Stevenson, tratto da un romanzo di Pamela Lyndon Travers era destinato a segnare intere generazionie a modificare nell'immaginario collettivo la figura della "tata". In quel ruolo c'era la bella e brava Julie Andrews, che dava al suo personaggio le caratterische della tata capace di incantare i piccoli Jane e Michael Banks e di cambiare anche la vita dei loro genitori, George e Winifred. Alla sua uscita il lungometraggio della Disney riscosse subito i favori del pubblico e il suo successo fu grande in maniera trasversale, piaceva a grandi e piccini allo stesso modo.





Mary Poppins segnò anche in maniera significativa le carriere dei due protanisti, a partire dalla stessa Andrews, che venne premiata con l'Oscar. Dick Van Dyke, che vestiva i panni dello spazzacamino Bert e l'anziano presidente della banca, il signor Dawes, si affermò anche in tv negli anni novanta con la serie "Un detective in corsia al fianco del figlio Barry che li vedeva anche tra i produttori del telefilm.

Il 20 Dicembre del 2018 è arrivato il sequel della pellicola di Disney ovviamente con protagonisti diversi, nei panni della tata che fu di Julia Andrews troviamo Emily Blunt e lo spazzacamino Van Dike ora ha le fattezze di Lin-Manuel Miranda. Nel sequel comunque Dick Van Dike trova uno spazio, sebbene con un ruolo diverso nterpreta Mr. Dawes figlio, direttore ormai in pensione della banca che ora è gestita dal personaggio di Firth.

Nel cast del nuovo Mary Poppins troviamo una splendida "Signora in Giallo" ovvero in cameo che vede nei panni della venditrice di palloncini.Come non chiudere citando la iconica Meryl Streep nel ruolo della cugina della protagonista Topsy.

Ma anche oggi come allora, "basta un poco di zucchero....e la pillola va giù"

























