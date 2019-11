27 Novembre 1991 l'ultimo saluto a Freddie Mercury

Il 27 Novembre 1991 rimane nella storia della musica come il giorno dell'ultimo saluto ad un grande della musica, Freddie Mercury. Lo ricordiamo nel suo ultimo video, quello della canzone che molti considerano il suo commiato da chi lo ha amato e seguito dagli esordi al suo successo in tutto il mondo. Il video in questione è quello della canzone "These Are the Days of Our Lives". Video che è stato studiato e sezionato in tutte le sue sfumature, prima fra tutte il fatto che fosse in bianco e nero.

E'stato anche ultimo realizzato dalla band dei "Queen", sei mesi dopo Freddie non ci sarebbe stato più. Inizailmente pensata da Roger Taylor per la sua famiglia, These Are The Day of Our Lives divenne la canzone con la quale Freddie avrebbe detto addio facendola da subito sua.