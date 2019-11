MUSICA 27 Novembre 1991 l'ultimo saluto a Freddie Mercury Alla cerimonia erano presenti Elton John e gli altri componenti dei Queen

27 Novembre 1991 l'ultimo saluto a Freddie Mercury.

Il 27 Novembre 1991 rimane nella storia della musica come il giorno dell'ultimo saluto ad un grande della musica, Freddie Mercury. Lo ricordiamo nel suo ultimo video, quello della canzone che molti considerano il suo commiato da chi lo ha amato e seguito dagli esordi al suo successo in tutto il mondo. Il video in questione è quello della canzone "These Are the Days of Our Lives". Video che è stato studiato e sezionato in tutte le sue sfumature, prima fra tutte il fatto che fosse in bianco e nero.

E'stato anche ultimo realizzato dalla band dei "Queen", sei mesi dopo Freddie non ci sarebbe stato più. Inizailmente pensata da Roger Taylor per la sua famiglia, These Are The Day of Our Lives divenne la canzone con la quale Freddie avrebbe detto addio facendola da subito sua.

Apparve da subito visibilmente provato dalla malattia, ma Freddie scelse di girare ugualmente il video, circodato da uno staff che lo truccò per ore al fine di nascondere il più possibile i segni di quella terribile sindrome che lo avrebbe portato alla morte pochi mesi dopo. Fu per lo stesso motivo che si scelse di giraro in bianco e nero. Altra cosa che colpisce è la quasi totale immobilità del leader dei Queen per tutta la durata del video, cosa alla quale non eravamo sicuramente abituati, ma a quel punto per lui camminare era diventato quasi impossibile.

Verrà pubblicato solo dopo la sua morte, per sua espressa volontà, per evitare che l’opinione pubblica potesse avere la conferma che Freddie Mercury era gravemente malato, anche se sappiamo che a poche ore dalla sua scomparsa, lo stesso Mercury attraverso un comunicato stampa diede spiegazioni sul suo reale stato di salute...



















