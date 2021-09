Prende il via oggi per protrarsi anche lungo il week end la 29 edizione di:”puliamo il mondo”, sanno a migliaia i volontari che si organizzano per pulire strade, piazze, parchi, spiagge e greti dei fiumi da rifiuti abbandonati.









La manifestazione prende il via proprio nel giorno del “Global Climate Strike. In questo fine settimana di “puliamo il mondo, campagna di volontariato ambientale organizzata da 29 anni da Legambiente è in programma da oggi fino a domenica, lo scopo è liberare strade, piazze, spiagge e greti dei fiumi dai rifiuti abbandonati. Sarà una tre giorni in cui si mobiliteranno volontari di ogni età, studenti, ma anche amministrazioni comunali, realtà aziendali e 39 associazioni che si occupano di ambiente, salute, migranti, comunità straniere, richiedenti asilo politico, detenuti, disabilità, salute mentale, discriminazione basata sull’orientamento sessuale e in prima linea su integrazione e giustizia sociale.