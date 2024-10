CURIOSITÀ 30 anni di All i want for Christmas is you Il 29 ottobre 1994 esce 'Merry Christmas' di Mariah Carey che contiene una della canzoni natalizie moderne più longeve della storia della musica

30 anni di All i want for Christmas is you.

Senza dubbio non è Natale senza 'All I Want for Christmas Is You'. Il singolo di Mariah Carey contenuto nell'album in studio, 'Merry Christmas', da 30 anni è il classico natalizio moderno per eccellenza.

Fu pubblicato il 29 ottobre del 1994 sotto etichetta Columbia Records e fu un successo immediato. Al 2013 ha venduto 16 milioni di copie e ha guadagnato oltre 50 milioni di royalties.

Nel 2021 la Carey ha fatto storia ricevendo il disco di diamante, la prima volta per un un singolo natalizio, nel 2023 il brano è stato scelto dalla National Recording Registry della Biblioteca del Congresso Usa come registrazione culturalmente e storicamente importante per il paese.

Eppure la Carey inizialmente era scettica su un album natalizio quando la sua casa discografica si fece avanti con la proposta.

