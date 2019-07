30 anni fa i Pink Floyd a Venezia

I Pink Floyd di David Gilmour, Nick Mason e Rick Wright (Roger Waters se ne era andato) misero in scena un concerto gratuito su una piattaforma galleggiante. Un evento indimenticabile, che la città lagunare però non seppe gestire al meglio. Fu il concerto che chiudeva il tour italiano della band e loro scelsero la bella Venezia per chiudere alla grande e proprio il il 15 luglio, giorno del Redentore. "Follia pura. Roba che l’Home Venice al confronto sembra la Sagra della Ranocchia di Casal Bernocchi, ma loro erano i Pink Floyd e pur di stupire il loro pubblico integrarono di tasca loro il costo dell'evento.