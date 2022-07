Lettura 50"

La nostra vita ha bisogno di una serie di relazioni strette su cui poter fare affidamento senza amici non si vive bene, misantropia a parte. Persone con cui confrontarsi e condividere emozioni e sentimenti nel periodo della pandemia abbiamo scoperto il valore dell'amicizia solidale. Il 30 luglio è la festa internazionale dell’amicizia (International Day of Friendship), un sentimento che esiste in tutto il pianeta e che quindi è giusto celebrare a tutte le latitudini.



Come è nata questa festa? Nel 2011 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite pensò ad una ricorrenza per trasmettere e ricordare i valori della pace, la fratellanza e la nonviolenza, valori che erano stati assunti dall'ONU come fondanti nella Dichiarazione e del Programma d'azione su una cultura della pace del 1999.