30 Novembre 1872 si affrontano Inghilterra e Scozia.

Appartiene alla storia del calcio la partita che nel lontano 30 Novembre del 1872 vide scendere in campo le due nazionali di Inghilterra e Scozia. Inghilterra e Scozia pareggiarono quel match 0-0 davanti ad una folla di 4.000 persone paganti, l'ingresso costava uno scellino. Al tempo non esisteva la figura del Commissario Tecnico e quindi le due compagini erano guidate non da un singolo allenatore ma da un comitato tecnico. Sul finire dell' ottocento la nazionale inglese e quella Scozzese si affrontarono a Partick, sul territorio di Scozia. La FIFA, acronimo de "Fédération Internationale de Football Association" considera questo incontro di calcio, ufficialmente il primo tra due squadre nazionali.







Non volendo riconoscere ufficialmente come incontri internazionali quelli precedenti al 1872 poiché la Nazionale scozzese era composta esclusivamente da cittadini scozzesi residenti a Londra. La partita ebbe luogo al "The Oval" di Londra, oggi uno stadio rugbistico, il 5 marzo 1870, in cui Inghilterra e Scozia pareggiarono 1-1. Ma la FIFA considera come primo incontro ufficiale tra nazionali quello e solo quello del 30 Novembre 1872. Tra il 1870 e il 1872 furono giocate in tutto cinque partite tra queste due Nazionali, il cui bilancio risultò nettamente in favore dell’Inghilterra. Intere nazioni del mondo si sintonizzano per l’occasione, seguendo le gesta dei propri beniamini e sperando che questi riescano a dare gloria sportiva al proprio paese. Eppure, le Nazionali di calcio non esistono da sempre, ma loro nascita risale alla fine dell’Ottocento. Quella del 1872 per tutti rimane in assoluto la prima partita tra due Nazionali.









