CURIOSITÀ 4 Maggio - Star Wars Day 2024 una giornata commemorativa informale ricorrente ogni anno il 4 maggio per celebrare il franchise mediatico di Guerre stellari

Star Wars Day è una giornata commemorativa informale ricorrente ogni anno il 4 maggio per celebrare il franchise mediatico di Guerre stellari, (come riportato da wikipedia) creato dal fondatore, ex presidente e amministratore delegato di Lucasfilm, George Lucas.

L'osservanza della giornata si è diffusa rapidamente attraverso i media e le celebrazioni di base sin dall'inizio del franchise nel 1977.

Tale data è stata scelta come Star Wars Day a causa della popolarità di un gioco di parole in lingua inglese tra la famosa citazione "May the Force be with you" ("Che la Forza sia con te") e la frase "May the fourth be with you" ("Il quattro maggio sia con te"), causato dal doppio significato della parola May (in relazione al contesto può significare "possa" oppure "maggio") e dall'assonanza tra le parole Force ("Forza") e fourth ("quarto").

Anche se la festa non è stata creata o dichiarata dalla Lucasfilm, molti fan di Guerre stellari di tutto il mondo hanno scelto di celebrarla.Da allora è stata abbracciata dalla Lucasfilm e dalla Disney come celebrazione annuale di Guerre stellari.



