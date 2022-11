MUSICA 40 anni di "Thriller" Festeggia il traguardo dei 40 anni con un album celebrativo che conterrà anche alcune sorprese firmate da Jacko.

40 anni di "Thriller".

E' da sempre considerato l'album dei record anche se il suo primato è stato intaccato da qualche anno. Ma "Thriller" di Michael Jackson il sesto disco della sua carriera con gli oltre 100 milioni di copie è nell'olimpo dei grandi. Tra le tante curiosità che ruotano intorno a questo capolavoro la doppia data di pubblicazione, in Inghilterra e Stati Uniti uscì il 30 novembre 1982 mentre per il resto del mondo il 2 dicembre dello stesso anno.

Per celebrare il quarantennale sta per essere pubblicata un’esclusiva riedizione. “Michael Jackson Thriller 40” contiene un doppio disco composto da Thriller e da un secondo album con alcune sorprese. Sono inclusi dei brani del Re del pop scritti durante la lavorazione dell'album e mai pubblicati. Tantissimi i contenuti immersivi con gli audio dai nastri originali. L’idea è onorare un’opera che ha battuto il record di 8 Grammy vinti, ha infranto le barriere musicali e cambiato per sempre le frontiere della musica pop e dei video.

