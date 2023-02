40 anni di "Vita Spericolata"

La data è il 3 febbraio 1983 un Vasco Rossi giovane saliva sul palco del Festival di Sanremo per la seconda ed ultima volta da concorrente con la canzone destinata a diventare una sorta di inno generazionale: " Vita Spericolata".

In quella serata il Blasco abbandonò il palco prima della fine della canzone e così svelo ai telespettatori che i partecipanti alla manifestazione cantavano tutti in playback. Successivamente racconto sul suo profilo instagram i dettagli che lo avevano ispirato nella stesura della canzone, venne scritta in auto mentre fuori pioveva e si trovava ad Assemini in Sardegna durante il suo tour del 1982.

Nel 2005 Vasco Rossi riportò Vita Spericolata al Festiva di Sanremo con il suo amico e chitarrista Maurizio Solieri e spiegò di averlo fatto come forma di gratitudine nei confronti della manifestazione che per lui aveva segnato l'inizio della sua ascesa.

Vita spericolata resta uno dei titoli del panorama musicale italiano ad essere tra i più citati, ha ispirato fiumi di inchiostro e scomodato intellettuali e filosofi. E' proprio Vasco l'autore della voce: "spericolato" nel vocabolario della lingua italiana Zingarelli del 2019.

Insomma una "vita spericolata" fregandosene di tutto tra un Wisky al Roxy bar e analogie con la vita di Steve Mc Queen.