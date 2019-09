5 cose che dovreste fare prima di mettervi a dieta

Ciao a tutti..Inutile nascondersi...dopo l'estate un pensierino ed uno sguardo al nostro fisico ed alla pancetta(parlo per me), lo abbiamo dato e il primo pensiero è stato: " mi devo mettere a dieta". E come sempre tra il dire ed il fare...

Mettersi a dieta e resistere al richiamo del frigo non è facile. Per stare alla larga dagli sgarri l’errore da evitare è fare sacrifici abnormi a tavola. Saltare i pasti, ridurre in modo drastico le porzioni e escludere dai menù i cibi non fa dimagrire. La mancanza di gratificazione spesso durante la dieta spinge a mangiare di più e a mettere su peso e recuperare con gli interessi i chili eventualmente persi. Una dieta troppo restrittiva è difficile da seguire ed è destinata a fallire, mentre un'alimentazione bilanciata e su misura permetterà di vincere la lotta con l’ago della bilancia e dimagrire in modo sano e duraturo. Ecco allora altre 5 cose che bisognerebbe fare prima di mettervi a dieta.

-Programmate i menù- Segnate su un foglio tutti gli ingredienti che vi servono, evidenziando quelli da acquistare. Questa strategia è utile anche per risparmiare tempo ai fornelli e seguire un’alimentazione più equilibrata e sana.

-Fate sempre la lista della spesa- Scrivere nero su bianco ciò che vi serve per seguire un’alimentazione sana ed equilibrata vi aiuterà a non cedere agli sgarri quando sarete al supermercato. E non fate la spesa da "affamati".

-Procuratevi spezie ed erbe aromatiche- Le spezie (cannella, zenzero, curcuma, ecc.) e le erbe (rosmarino, origano, basilico, alloro, ecc.) sono ottimi sostituti del sale e dello zucchero in cucina. Insaporiscono i piatti senza aggiungere calorie e grassi. In più, assicurano una gran varietà di nutrienti preziosi per la salute e per la linea.

-Fate scorta di semi e frutta secca- Sono pratici da trasportare e comodi da mangiare. In più, hanno un ottimo potere saziante ideale per calmare gli attacchi di fame fuori orario tra un pasto e l’altro. Forniscono acidi grassi essenziali e fibre che aiutano a tenere sotto controllo i picchi di glicemia e saziano a lungo.

-Riempite il frigo di vegetali- I vegetali sono alimenti indispensabili per la salute e la linea. Ortaggi e verdure, in particolare sono ricchi di fibre che rallentano lo svuotamento gastrico. Inoltre, aiutano a tenere lontano gli attacchi di fame improvvisi.

Sono i soliti, vecchi, saggi consigli che ogni anno, ad ogni stagione, ci vengono dati, vengono scritti un po ovunque e che ormai conosciamo....ma credo sia bene ripassarli, rivederli. Anche perché con il tempo, diventa poi sempre più complicato smaltire l'eccesso, almeno per quel che mi riguarda, è così.

Ci proveremo anche quest'anno e speriamo............

Pace e buona vita a tutti.