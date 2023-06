CURIOSITÀ 5 Giugno Giornata Mondiale dell'Ambiente Dal 1974 questa data è stata scelta per sensibilizzare il mondo sul pericolo rappresentato dalla plastica

5 Giugno Giornata Mondiale dell'Ambiente.

La giornata mondiale dell'ambiente è una ricorrenza proclamata nel 1972 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione dell'istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e viene celebrata ogni anno il 5 giugno a partire dal 1974 con lo slogan Only One Earth (una sola Terra).

Si tratta di una piattaforma globale per la sensibilizzazione degli abitanti della terra, con la partecipazione di oltre 143 paesi ogni anno. Ogni anno, il programma fornisce un tema e un forum per aziende, organizzazioni non governative, comunità, governi e celebrità per sostenere le cause ambientali.

In occasione di questa giornata WWF Italia ha presentato un nuovo rapporto intitolato “Plastica, dalla natura alle persone”. Ogni anno si registrano fino a 22 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica (in gran parte monouso) in mare e altrettanti abbandonati sulla terra.

L'Italia è tra i Paesi che inquinano maggiormente tra quelli che si affacciano sul Mediterraneo. L'ong chiede al governo "di estendere la raccolta differenziata ai prodotti in plastica di largo consumo".

In conclusione; "L'inquinamento da plastica in natura ha superato il limite planetario oltre il quale non c'è la sicurezza che gli ecosistemi garantiscano condizioni favorevoli alla vita".



