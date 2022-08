5 Seconds of Summer: di cosa parla "Me, Myself & I"?

Manca poco all'uscita del quinto album in studio del band pop-rock "5 Second of Summer" e tra le 19 canzoni che lo compongono e che potremo ascoltare dal 23 settembre, c'è anche "Me, Myself & I".

Un nuovo progetto intitolato "5SOS5", di cui il nuovo singolo diventa quella tessera che completa il puzzle, come racconta Luke Hemmings :

"È molto emozionante avere in questo album – a cui abbiamo dedicato gli ultimi 2 anni – la canzone 'Me, Myself & I'. Siamo tutti grandi fan di Jon Bellion e quando ci ha condiviso l'idea, ci siamo subito sentiti vicini ad Essa. Molti dei testi che stavamo scrivendo erano estremamente introspettivi e questa canzone era il pezzo di puzzle mancante dell'album. L'abbiamo poi portata a termine insieme a Jon, Jason Evigan, Pete Nappi e Mick Coogan. 'Me, Myself & I ' parla di come molto spesso ci si sente capaci di fare qualsiasi cosa da soli , senza aver il bisogno di nessuno, per poi arrivare invece a capire che spesso con questo atteggiamento si allontanano le cose più belle della vita. Amiamo questa canzone e speriamo che anche le altre persone riescano a sentirla propria, così come abbiamo fatto noi."

5 Seconds of Summer - Me Myself & I