50 anni della Casa nella Prateria

Laura e le sue lunghe trecce, Mary con i suoi occhi color ghiaccio, i folti capelli di Charles, Caroline e i suoi colletti e la piccola Carrie. Sono gli Ingalls, la famiglia la cui epopea verso il Midwest americano ha tenuto incollati agli schermi tv milioni di telespettatori in tutto il mondo. Ancora oggi, a distanza di mezzo secolo, le vicende della famiglia Ingalls affascinano ancora.

Era l'11 settembre del 1974 quando il network Nbc mandava in onda, 'Little House on the Prairie' (La Casa nella Prateria). In Italia il debutto arrivò solo tre anni dopo e inizialmente con il titolo 'La piccola casa nella prateria'.

Ispirata alla serie di romanzi dal titolo originale Little House, La piccola casa nella prateria, 1943-1945, della scrittrice statunitense Laura Ingalls Wilder.

Divisa in nove stagioni, la serie racconta le vicende di una tradizionale famiglia americana che vive in una sperduta fattoria, vicino a un paesino del Minnesota, tra il 1870-1890. Prima c'era stato un film pilota intitolato, 'Little House on the Prairie'.

L'ultima stagione andò in onda nel 1983. Furono poi realizzati tre film post serie e successivamente divisi in due parti ciascuno e trasmessi come normali episodi, 'Ricordando il passato', 'La scomparsa di Rose' e 'L'ultimo addio'.

Nel 2005 fu realizzata una miniserie in sei episodi, ma non ebbe lo stesso successo dell'originale. È stata anche annunciata la produzione di un altro film che però non è mai arrivato alla realizzazione.