50 anni di Ape Maia

L’Ape Maia celebra il suo 50° anniversario con un’iniziativa speciale dedicata alla sostenibilità. Per festeggiare questo traguardo, infatti, la celebre apina diventa protagonista di un nuovo progetto ambientale: un’arnia tutta sua all’interno dell’Oasi Apistica di BEE It, situata a Milano.

L’inaugurazione di questa nuova dimora avverrà il 5 aprile e sarà accompagnata da una grande festa aperta al pubblico, con attività educative e momenti di divertimento per tutta la famiglia.

Dal suo debutto televisivo nel 1975, l’Ape Maia ha conquistato il cuore di milioni di spettatori, trasmettendo valori come la curiosità, il rispetto per la natura e l’importanza della comunità.

Per questa occasione speciale, il personaggio si trasforma in un ambasciatore della biodiversità, sensibilizzando grandi e piccoli sull’importanza delle api per l’ecosistema.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra DeA Planeta Entertainment, che detiene i diritti della serie animata in Italia, e BEE It, una società benefit impegnata nella protezione degli impollinatori e nella creazione di oasi verdi.

L’Oasi di Milano diventerà un vero e proprio punto di riferimento per l’educazione ambientale, ospitando laboratori, incontri e attività interattive per far conoscere il mondo delle api e il loro ruolo fondamentale nella natura.