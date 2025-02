CURIOSITÀ 50 anni di Saturday Night Live E' il talk show più longevo della tv americana tra le tante iniziative un grande concerto al Radio City Music Hall andato in scena il 14 febbraio

Il celebre show televisivo statunitense Saturday Night Live ha raccolto una crew pazzesca per una festa speciale i suoi 50 anni. Il programma, andato in onda per la prima volta l'11 ottobre 1975, lo show intitolato “SNL50: The Homecoming Concert” è stato trasmesso ieri sera in streaming.

Uno speciale concerto dal vivo di tre ore un'incredibile carrellata di musicisti e Jimmy Fallon alla conduzione per una serata indimenticabile.

Ecco solo alcuni dei super ospiti elencati in ordine alfabetico: Arcade Fire Backstreet Boys Bad Bunny Bonnie Raitt Brandi Carlile Brittany Howard Chris Martin David Byrne Dave Grohl Eddie Vedder Jack White Jelly Roll Lady Gaga Miley Cyrus Post Malone DEVO Mumford & Sons Preservation Hall Jazz Band The B-52s The Roots

Il concerto si è tenuto al Radio City Music Hall di New York e trasmesso in streaming live. Ma i festeggiamenti per il 50esimo compleanno di SNL, uno dei programmi di maggior successo e più longevi della storia della televisione, non si esauriranno.

In programma uno speciale di tre ore “SNL50: The Anniversary”. Per i più nostalgici è possibile fare un tuffo nel passato con il primissimo episodio di Saturday Night Live, che sarà trasmesso sabato 15 febbraio alle 22:00 ora locale.

Il programma è andato in onda per la prima volta l'11 ottobre 1975. George Carlin era il presentatore e gli ospiti musicali erano Billy Preston e Janis Ian. L'episodio vedeva come protagonisti i giocatori di “Not Ready for Prime Time”.

