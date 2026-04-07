CURIOSITÀ 6 Aprile Carbonara DAy Celebrata ieri la carbonara con eventi in tutta Italia i risultati di un'indagine

6 Aprile Carbonara DAy.

Ieri è stato celebrato il Carbonara Day, appuntamento nato dieci anni per celebrare la ricetta da 10 e lode per 1 italiano su 2. Lo rivela un'indagine commissionata dai pastai di Unione Italiana Food, Associazione di categoria aderente a Confindustria, ad AstraRicerche.

Nella classifica delle tre ricette di pasta più amate, la 'regina' Carbonara con il 46% delle preferenze supera anche ricette iconiche nel Belpaese come Spaghetti e vongole (42,6%) e Pasta al ragù (42,5%). E a dispetto della sua origine territoriale, i Carbonara lovers più "pasionari" sono i residenti nel Nord-Ovest (51%) e nel Nord-Est (54%).

Si apprezza la carbonara prima di tutto per la bontà della pietanza e perché è un piatto della tradizione 27,2%, dai sapori bilanciati 21,1%, veloce da preparare 18,9% e con pochi ingredienti (pasta, uova, guanciale, pecorino, pepe).

Quindi facile da replicare, e tipica della cucina popolare (27,1%). Per circa un italiano su tre, rappresenta da un lato il piatto ideale per una tavolata con gli amici (36,3%) e, al contempo, il piatto che fa pensare alla famiglia/alla tradizione (30,4%).

Poi, in un caso su quattro è lo strappo alla regola che ci si concede nel week end (24,7%). Ma è anche una coccola che ci si concede (19,0%), una ricompensa dopo una giornata di lavoro (18,8%), il comfort food per tirarsi su di morale (18,4%).

Inoltre è il piatto preferito da ordinare quando si mangia fuori (13,9%) o anche una ricetta per rompere il ghiaccio (9,3%). Quasi all'unanimità, il 94,3% del campione intervistato associa molto o abbastanza la Carbonara alla Capitale e in oltre due casi su tre l'associazione con la cucina romana è molto forte (68,4%).

L'alternativa valida alla pasta degustata a Roma, più che in altre città, è quella di casa propria o di qualche parente (6,4%). Guai a sostituire gli ingredienti 'sacri' della ricetta: per il 23,5% fra gli errori più gravi c'è l'usare la pancetta al posto del guanciale, per il 22,3% il peperoncino o altre spezie al posto del pepe, per il 17,5% un altro formaggio al posto del pecorino.

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