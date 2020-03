CARTOON 60 anni di Fred & Wilma Hanno incarnato il sogno americano, in una società della pietra rivista e corretta

60 anni di Fred & Wilma.

Era il 30 Settembre del 1960 quando fecero il loro esordio nel prime time della televisione americana, conquistando da subito le simpatie degli americani e restando per decenni il cartone animato più trasmesso in quella fascia con ben 160 puntate. "I Flingstones". Nati dalle geniali menti di "William Hanna e Joseph Barbera" che hanno rivisitato l'età della pietra con ironia mista a buoni sentimenti senza farsi mancare gli stress e le psicosi tipiche dei nostri tempi. Gli ingredienti sono quelli tipici del sogno americano famiglie felici, vita tranquilla con lavoro amici e tanto ottimismo verso la vita, ma con qualcosa in più, l'ambientazione all'età della pietra con tutti i comfort dei giorni nostri rivisitati con i materiali dell'epoca.

In Italia sono noti come "Gli Antenati" e diventarono famosi anche grazie ad un tormentone che da subito incontrò le simpatie del pubblico il suo grido di battaglia è "Yabba Dabba Doo!", inventato per caso, dal doppiatore originale del personaggio, Alan Reed. Da questa parte dell'oceano anche per "Wilma dammi la clava" che annunciava l'imminente perdita della pazienza da parte di Fred. La serie è ambientata nel 10.000 a.C nella placida Bedrock, in una società della pietra rivista e corretta, tra cinema, auto, case. bowling e drive-in ricostruiti in massi, tronchi, rami e sassi, con dinosauri come animali domestici e divi come Cary Granite e Stony Curtis.

Protagonista assoluto è il goffo e entusiasta Fred Flingstones sposato alla bellissima, brillante e paziente Wilma, la loro figlia Ciottolina. Compagni di avventure amici e collega di lavoro alla cava dei Flingstones sono i Rubble con Barney, la moglie Betty e il pestifero figlio adottivo della coppia Bam Bam. Proprio i due 'rampolli', Ciottolina e Bam Bam, sono protagonisti della nuova serie spin-off del mondo degli Antenati, Yabba Dabba Dinosaurs, con il quale gli Antenati festeggiano i loro primi 60 anni di vita.

















