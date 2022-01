7 anni di grande generosità

Ecco una storia “scalda cuore”, di quelle che fanno ben sperare sulla qualità degli adulti di domani. Una notizia finita sui siti di informazione italiani che racconta quanta generosità possa esserci in un bambino di sei anni.









Il desiderio per Natale do Kolton era che tutti i bambini anche quelli meno fortunati di lui potessero riceve un dono per le feste. Dopo aver esposto questo suo desiderio ai genitori è passato ai fatti. Il 24 dicembre scorso il ragazzo si è presentato presso il centro pacchi della Croce Rossa di Cermenate in provincia di Como e ha consegnato ai responsabili il suo salvadanaio. E così il protagonista di questa storia di Natale, Kolton Ndoj, 7 anni a Febbraio che frequenta la scuola elementare a Bergamo ha detto alla sua mamma che: “desiderava una cosa sola aiutare quei bambini” e ha chiesto di essere accompagnato. Nei giorni successivi Kolton è stato invitato all'assemblea della locale Croce Rossa Italiana ed è stato insignito della qualifica di giovane volontario della Cri ad Honorem. Una grane bella lezione per noi adulti da questo piccolo grande uomo di domani.