72 anni in viaggio sulle orme di Marco Polo E' cominciata martedì l'impresa di Vienna Cammarota che a piedi seguendo le orme di Marco Polo da Venezia arriverà a Pechino nel 2025

Uno stimolo per i più pigri ma anche una bella avventura per Vienna Cammarota che è partita alle ore 12,57 di martedì scorso dall'Isola del Lazzaretto a Venezia destinazione Pechino. L'idea è nata nel 2000 all'inizio era mossa solo dalla voglia di scoprire, di conoscere, dalla curiosità di abbracciare altri popoli e nel tempo si è trasformato in un cammino di pace. La protagonista dell'impresa ha 72 anni è ambasciatrice dell'associazione culturale italiana archeoclub d'Italia, camminatrice di lunga tradizione, guida ambientale escursionista di assoguide.

Farà 22 mila chilometri, attraverserà 15 paesi e arriverà a destinazione secondo previsioni, a dicembre del 2025. Il percorso è stato pianificato seguendo la “via della Seta ”sulle orme di Marco Polo". La protagonista ci ha tenuto a sapere che porta con se in Cina: un cappellino della Ferrari, la bandiera Italiana e il gonfalone della pace. Vienna Dopo Wolfgang Goethe ha raccontato di essere rimasta affascinata da Marco Polo. Ama la storia, la cultura, l’archeologia e cammina per vedere e raccontare ma soprattutto ascoltare.

