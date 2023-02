CURIOSITÀ, TEATRO 80 anni del piccolo principe Il libro di Antoine de Saint Exupéry festeggia il compleanno anche con una versione teatrale.

80 anni del piccolo principe.

Il 6 Aprile 1943 nelle librerie di New York arriva, pubblicato da Reynal & Hitchcock, per la prima volta nella sua versione in lingua inglese, il più celebre dei racconti dello scrittore e aviatore Antoine de Saint Exupéry. Ritardò di qualche giorno la versione in lingua francese, mentre i francesi la lessero due anni dopo.

Oggi questo testo è senza dubbio tra le opere letterarie più celebri del XX secolo e ha un altro record: è il testo più tradotto dopo la Bibbia. Passati ottant'anni dalla sua prima pubblicazione, dalla sua prima uscita ora "Il piccolo Principe" sbarca in teatro.

Lo spettacolo, diretto da Stefano Genovese, ha fatto il suo esordio ufficiale il 1° febbraio al teatro Sistina di Roma, dove resterà fino al prossimo 12 febbraio. Poi comincerà il tour che toccherà i teatri più importanti in Italia. Le città già pianificate sono: Bologna dal 16 al 19 febbraio al teatro delle Celebrazioni, Torino dal 23 al 26 Febbraio al teatro Colosseo, Firenze dal 2 al 5 Marzo al Tuscany Hall teatro, Milano dal 23 marzo al 2 aprile al teatro Repower .

Ma non è tutto: la compagnia uscirà dai confini italiani per andare in Francia a Parigi, sarà poi la volta di Amsterdam, Berlino, Dublino, Lisbona e Madrid nel 2024.

