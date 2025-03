CURIOSITÀ 80 anni di Pippi Calzelunghe Un romanzo che ha venduto 70 milioni di copie una serie tv negli anni 70 e recentemente un cartoon

80 anni di Pippi Calzelunghe.

Pippi Calzelunghe compie 80 anni: e davvero si può dire che "una come lei non c'è stata mai". Le trecce rosse, il nasino lentigginoso, i calzettoni e le scarpe fuori misura: ma soprattutto, il suo essere magica e buffa, irriverente e senza paura.

Oggi qualcuno la definirebbe una paladina del girl power: eppure la scrittrice svedese Astrid Lindgren la creò per intrattenere la figlia malata di polmonite e costretta a letto... Il primo romanzo a lei dedicato vide la luce nel 1945: degli anni '60 è invece la serie tv che diede un volto, indimenticabile, alla ragazzina con il cavallo a pois e la scimmietta.

Senza mamma e figlia di un pirata, Pippi che vive sola con un sacco di monete d'oro in una villa, che rifiuta la scuola e l'autorità dei grandi, è stata un personaggio rivoluzionario. In suo onore è stata ideata una campagna in difesa delle bambine in fuga, da guerra e violenze: "Pippi of today", un'iniziativa promossa da Save the Children.

Il romanzo ha venduto 70 milioni di copie nel mondo, e verrà ripubblicato da Salani in un'edizione speciale, con una celebrazione il 1 aprile alla Children's Book Fair di Bologna. Continuare a essere libere, ribelli e forti, con una vita piena di avventure e di risate.

È l'augurio per Pippi, per le sue 80 candeline: e insieme a lei, per tutte le bimbe del mondo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: