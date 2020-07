A 80 anni ritorna sulle scene la grande Tina

La sua ultima apparizione sulle scene risale al lontano 1999 data della sua ultima incisione, ora, Tina Turner, ha deciso di rompere il silenzio e tornare, a 80 anni, duettando con Kygo. Le note sono quelle famose di "What's love got to do with it" e lo fa da leonessa quale è, nel suo stile al quale ci ha abituati dopo 50 anni passati sulle scene di tutto il mondo, che le hanno dato una strepitosa carriera. Tina ha annunciato il lancio di una cover del suo celebre pezzo "What's love got to do with it", cantata in coppia con il produttore norvegese Kygo, lasciando tutti allibiti. Infatti nessuno si aspettava una retromarcia così decisa dopo che nel 1999 aveva annunciato di volersi ritirare nella sua casa in Svizzera assieme al consorte il manager tedesco Erwin Bach, sposato poi nel 2013. Da Venerdi il remix sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali online e non solo.





Non è un caso nemmeno la canzone scelta per il suo rientro, infatti "What's love got to do with it" è una delle hit più conosciute e iconiche della cantante, uscita nel 1984. E' un ritorno davvero importante e non solo per la musica, perché avviene dopo la tragedia che l'ha colpita nel 2018 quando il figlio Craig Raymond Turner, a soli 59 anni si è tolto la vita. Kygo ha commentato "Non riesco a credere che sto rilasciando una collaborazione con @tinaturner questo venerdì! "What's Love Got To Do With It" è una delle mie canzoni preferite di tutti i tempi, ed è surreale avere l'opportunità di lavorare con un'artista così leggendaria! Non vedo l'ora che la ascoltiate tutti", con tanto di foto sui suoi social ufficiali.