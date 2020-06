A Barcellona un concerto con 4 archi e 2.292 piante

Un concerto sold out quello che si è tenuto al Teatro dell'Opera di Barcellona lo scorso lunedì. In sala c'erano 2.292 piante, sia in platea che in galleria, mentre gli umani potevano seguirlo online da casa.

Si tratta di un omaggio al regno vegetale che nasce dall'idea di un artista spagnolo, Eugenio Ampudia, per portarci a riflettere sul rapporto che ognuno di noi ha con la natura, soprattutto dopo il lockdown.

Lo spettacolo si è aperto con un quartetto d'archi Uceli ed ha suonato, davanti alle piante, l’elegia I Crisantemi di Giacomo Puccini. Un modo per diffondere questo messaggio sociale in maniera molto forte. Ora le oltre duemila piante verranno distribuite come ringraziamento ai 2.292 operatori sanitari che hanno lavorato cosi duramente durante la pandemia covid-19.

Guarda il video del concerto