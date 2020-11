CURIOSITÀ A Bologna per il Mortadella Day Ogni 24 Ottobre si celebra uno dei simboli della città che vanta una tradizione di 359 anni

A Bologna per il Mortadella Day.

Il Mortadella Day, il giorno più rosa dell’anno, si festeggia come ogni anno il 24 ottobre, per celebrare il compleanno della Mortadella Bologna IGP, ovvero la data in cui il Cardinal Farnese nel 1661 firmò l’editto che ne disciplinava la produzione, poi trascritta in chiave moderna nel disciplinare di produzione IGP. Quest’anno, a causa della situazione di incertezza legata alla pandemia da Covid-19, il Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna, per celebrare la Regina Rosa dei Salumi, ha creato una rievocazione storica all’aperto, senza la presenza di pubblico, in condizioni di distanziamento e totale sicurezza, nel rispetto delle norme vigenti. Ne abbiamo parlato con

Corradino Marconi, Presidente del Consorzio Mortadella Bologna IGP









