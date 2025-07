CURIOSITÀ A casa dei puffi Una vacanza fantastica nella foresta belga nella casa dei puffi.

A casa dei puffi.

Provate ad immaginare di svegliarvi in una casa a forma di fungo rosso, nel cuore di una foresta incantata, con l’aria che profuma di salsapariglia e il suono delle campanelle ad accompagnare i tuoi primi passi nella natura. Non è un sogno: è la realtà che Airbnb sta per offrire ai fan dei Puffi di tutto il mondo.

In occasione dell’uscita del nuovo film d’animazione “I Puffi” di Paramount Animation, la piattaforma di affitti brevi ha ideato un’esperienza straordinaria. Due famiglie fortunate potranno vivere una giornata completa come autentici Puffi, immerse nella foresta magica del Belgio, proprio dove tutto ebbe inizio.

La location scelta non è casuale. Airbnb ha organizzato l’evento nei boschi vicino ad Anhée, in Belgio, la terra dove Pierre Culliford – meglio conosciuto come Peyo – creò i celebri personaggi blu negli anni ’50.

Qui, il 3 agosto 2025, una vera casa-fungo accoglierà gli ospiti più fortunati. A guidare questa esperienza unica ci sarà Nicolas Tytgat, nipote del creatore dei Puffi. Accompagnato dal Grande Puffo in persona, accoglierà le famiglie per quattro ore di pura magia.



La giornata inizierà con un brindisi alla salsapariglia, la bevanda preferita dai piccoli abitanti del villaggio, seguita dalla personalizzazione del classico cappello bianco.Il programma prevede attività che faranno battere il cuore a grandi e piccini.

Gli ospiti potranno cimentarsi nel tiro con l’arco tra felci e campanelle nascoste nei boschi. Un vero e proprio tuffo nell’atmosfera selvaggia che caratterizza il mondo dei Puffi.Il pranzo sarà all’insegna del blu: patatine della Puffetta e dolci alla salsapariglia per un picnic che nessuno dimenticherà facilmente.

Ma la sorpresa più grande arriverà con la danza coreografata tratta direttamente dal film, eseguita su una vera e propria scena allestita nel cuore della natura. La giornata si concluderà con un gelato alla salsapariglia, il dolce saluto prima del ritorno alla realtà.

Ogni partecipante porterà a casa il proprio cappello personalizzato e ricordi indimenticabili di questa avventura fuori dal comune.

