A casa sicuri.

Un servizio notturno di accompagnamento pensato per chi, soprattutto tra le donne, avverte insicurezza nel rientrare a casa da solo: è questa l’idea alla base di Custodae, iniziativa di volontariato nata a Milano su impulso di Flavio Perrone, ex carabiniere oggi dipendente di un’azienda privata.

Il progetto, attivo da circa un mese e mezzo, ha già accompagnato una cinquantina di persone e si propone come risposta concreta al crescente senso di insicurezza percepito da molti cittadini, in particolare nelle ore serali e notturne.

Si tratta di una rete di volontari formati da un istruttore certificato e coperti da assicurazione, riconoscibili grazie a giubbotti con il logo dell’associazione che – a piedi, in auto o con i mezzi pubblici – accompagnano chi ne fa richiesta da un punto all’altro della città, garantendo una presenza rassicurante in un momento in cui purtroppo la microcriminalità è sempre più diffusa.

Il servizio è operativo tutti i giorni dalle 19 all’1 e nel weekend fino a tarda notte. Si prenota online e non si paga nulla, salvo un eventuale rimborso spese minimo se l’accompagnamento avviene in auto.

