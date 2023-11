CURIOSIOTÀ A cena con fido da Fiuto A Roma ha aperto i battenti il primo ristorante per cani d'Europa doppi menu e doppia cucina per cani e umani

A cena con fido da Fiuto.

Il primo ristorante per cani in Europa adesso esiste e si trova a Roma. Si chiama “fiuto” naturalmente ha 2 cucine una per i cani e l'altra per gli accompagnatori umani.

Oltre al menu, che è studiato da un veterinario, un addestratore in sala dividerà gli animali in base a: dimensione, sesso e taglia. Nella sala, divisa in aree separate da pannelli, tavoli per i padroni e lettini per i cani, che possono anche accedere a un ampio dehors.

La proposta è variegata: con 4 formati, a seconda della taglia. Curiosando nel menu tra i primi piatti: bowls con riso e carne, o vegetariane. I secondi: bocconcini di pollo e purea di patate, arista con zucchine e carote alla Julienne, merluzzo con ricotta e zucchine bollite, uova sode con vellutata di piselli e fontina. Il dessert è una ‘torta dog’: a base di macinato, vellutata di zucca e albume montato a neve. Per accompagnare la cena, tre speciali drinks fruttati.

Quanti si spende? Il menu è disponibile in 4 formati a seconda della taglia: c’è la small a 8€ per cani da 2 a 10 kg, la medium a 12€ per cani da 11 a 20 kg, la large a 16€ per cani da 21 a 30 kg e la extra large a 20€ per cani oltre i 31 kg.

Fiuto Restaurant si trova sulla via Flaminia nel quartiere di Roma Nord

