A cena nelle cabine di una funivia ferma per il covid In Colorado impianti di risalita delle piste da sci ancora fermi, la soluzione creativa per dare nuova vita

A Steamboat Springs, in Colorado negli USA ci sono ancora degli impianti di risalita nelle piste da sci che sono forzatamente chiusi a causa della pandemia. Ecco l'idea geniale per ridare linfa vitale a queste attività in un periodo così difficile, arriva da una birreria artigianale, che usa vecchie cabinovie in disuso, sistemate ad hoc e parcheggiate nel dehors, come bolle dove far accomodare i clienti. Che così evitano di congelarsi per mangiare all’aperto (siamo pur sempre in una località sciistica) e possono cenare in sicurezza, secondo le norme anti-Covid. Hanno la possibilità di ospitare da 4 a 6 persone al loro interno, tutti ovviamente appartenenti alla stesso gruppo famigliare. Negli Usa le cabinovie si chiamo gondolas e sono diventate l’attrazione principale per i clienti della Mountain Tap Brewery, il locale di Steamboat Springs che ha lanciato l’idea.





Al loro interno oltre alla temperatura consona per consumare la cena, considerando che si trovano all'aperto, i clienti troveranno la luce e il collegamento Bluetooth. Tra una prenotazione e l'arrivo degli avventori dopo lo staff si prende 30 minuti per disinfettare il locale facendolo anche arieggiare a dovere. Questa idea per quanto possa sembrare bizzarra ha comunque salvato i posti di lavoro dei titolari e collaboratori del Steamboat Springs. Il covid è stata l’occasione per dare una nuova vita alle ovovie dismesse, ora altri impianti stanno usando questo stratagemma per salvare o quantomeno arginare le perdite dovute alla pandemia.













