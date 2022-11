A distanza dall'umanità

Il denaro certo non fa la felicità, ma diciamo che aiuta. E' la storia di un uomo diventato ricchissimo e che 20 anni fa ha comperato un'isola deserta per poi andarci ad abitare, in compagnia non di umani ma dei suoi cani. Si chiama David Glasheen e lavorava in un’industria di metalli preziosi nella Papua Nuova Guinea per estrarre oro. Diventato ricchissimo, dopo il crollo di Wall Street, ha deciso di cambiare completamente vita, scegliendo Restoration Island nel Queensland, in Australia.

Inutile specificare che, oltre ai suoi cani, sull'isola ci sono tutte le comodità che permettono all'uomo di essere lontano dall'umanità pur rimanendo in contatto con essa. Tra le altre cose ci ha tenuto a fare sapere che molte persone vanno comunque a trovarlo. David ha oggi 76 anni ed è felice della sua scelta, ha detto di non rimpiangere niente della sua vita precedente. Quando ha acquistato l’isola, in realtà voleva costruirci un resort di lusso, ma poi ha cambiato idea con il crollo di Wall Street e ci è andato a vivere da solo. Oro si è iscritto ad un sito di dating perché sta cercando l'anima gemella con cui condividere il suo soggiorno in questo paradiso.