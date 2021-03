CURIOSITÀ A Londra scatta la tassa sugli abbracci Nei due aeroporti adesso si pagano 5 sterline ogni volta che si accompagna qualcuno

A Londra scatta la tassa sugli abbracci.

Un tempo stazioni e aeroporti erano complici di chi, volendo strappare un bacio, si recava in questi luoghi fingendo di salutarsi dovendo poi non vedersi per un lungo periodo. Ora i tempi sono decisamente cambiati, la colpa è senz'altro del covid-19 e aerei, aeroporti non se la passano benissimo, da qui la decisione per battere cassa in tempi di pandemia hanno escogitato una tassa molto particolare. Subito ribattezzata la tassa degli abbracci è l'orpello spuntato nei due scali londinesi che consiste nel pagare 5 sterline cioè 5,78 euro, per 10 minuti, e poi una sterlina a minuto fino a 30 minuti, quindi 25 sterline, pari a 28,90 euro, ogni volta che si accompagnerà qualcuno all’aeroporto.





[Banner_Google_ADS]







Tutto ha per unico scopo la motivazione sanitaria atta a scoraggiare la formazione di assembramenti di persone all'interno delle sale dell'aeroporto, le tariffe al momento resteranno in vigore fino a fine 2021. Ma non è la sola perché ha preso il via anche la “pandemic tax”, di 8,90 sterline applicata su qualsiasi volo si prenda da Heathrow. E qui va detto che i sudditi di sua maestà non l'hanno presa molto bene, nonostante le rassicurazioni fornite dai vertici dell'aeroporto che i soldi serviranno unicamente a migliorare e ampliare le infrastrutture.

Ma è impossibile dargli torto, visto che solo in questo ultimo anno l’aeroporto fiore all’occhiello di Londra si è perso 2miliardi di sterline, gli inglesi faticano a vedere che da quel aeroporto possa decollare qualcosa....tanto meno l'economia inglese!



I più letti della settimana: