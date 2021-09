A Londra un temporary shop dei Queen

Se siete fan dei Queen, dovete appuntarvi assolutamente questa data: 28 settembre 2021. Per voi sono in arrivo notizie davvero "appetitose" da Londra, più precisamente in Carnaby Street al numero 57 aprirà un temporary shop interamente dedicato ai Queen. Il negozio si chiamerà "Queen The Greatest" e sarà In collaborazione con Bravado, la società di gestione del merchandising e del marchio Universal Music Group. Il suo interno sarà un autentico paradiso per gli estimatori del quartetto londinese, sarà infatti possibile acquistare musica, dischi in vinile in edizione limitata, cd e altro. Poi gadget, merchandising e per finire i capi d'abbigliamento dedicati ai Queen, tra cui una nuova collezione di abbigliamento che include collaborazioni con brand del fashion come Champion e Wrangler notoriamente indossati da Freddie Mercury.

Alcuni capi come felpe e T-Shirt Saranno adornati con i titoli delle canzoni iconiche dei Queen. Il tutto fino a Gennaio 2022. Ogni mese gli oggetti in vendita cambieranno, spaziando tra design, arte e musica. Ma non solo, ci saranno anche numerose installazioni che racconteranno la storia della band e ogni settimana saranno in programma sempre nuovi eventi. I proventi della vendita di un'esclusiva maglietta Freddie Mercury andranno al Mercury Phoenix Trust , un'organizzazione benefica fondata da Brian May, Roger Taylor e Jim Beach in memoria di Freddie Mercury, per raccogliere fondi vitali e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'HIV/AIDS.

Allora appuntamento a Londra in Carnaby street al 57 per rivivere il mito dei Queen.