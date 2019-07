A Luglio verremo contattati dagli extraterrestri

Il 20 luglio 2019 avete qualcosa da fare? Perché pare che la Terra possa venire contattata dagli Alieni. Questo è quello che spiega e profetizza il medium spiritista brasiliano Francisco Cândido Xavier, morto il 30 giugno 2002. Chico Xavier era un filantropo brasiliano, conosciuto per aver venduto più di 50 milioni di copie di libri e aver donato in beneficienza tutto il ricavato, e per questo motivo è così amato e seguito in Sud America.

Il medium ha ipotizzato appunto un tentativo di contatto da parte degli alieni sulla Terra il 20 luglio 2019, esattamente 50 anni dopo lo sbarco dell’uomo sulla Luna. Perché, sempre secondo Xavier, in quell’occasione le potenze celesti del nostro sistema solare si sono incontrate e l’idea fu quella di controllare il progresso della società terrena da quel momento in poi. 50 anni, a quanto pare, è sembrato un buon arco di tempo per vedere quanto l’uomo sia effettivamente progredito.

Sinceramente penso che nonostante il progresso, l'uomo sia regredito sotto molti aspetti e sono pronto a scommettere che fino a che ci comporteremo in questo modo, sto generalizzando e mi riferisco a guerre, odio, clima, sfruttamento ecc ecc..., gli extraterrestri ci terranno ben lontani dal resto del cosmo vivente, potremmo contaminarlo con la nostra "stupidità".