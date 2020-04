CURIOSITÀ A Milano nasce il "Supermercato di Condominio" Un servizio di utile soprattutto in questo periodo, in cui non si può uscire di casa

A Milano nasce il "Supermercato di Condominio".

Tempi duri dove si deve combattere una guerra contro un nemico piccolo invisibile e pericolosissimo, al punto che anche andare a fare la spesa indispensabile al nostro approvvigionamento potrebbe rivelarsi pericoloso.Così a Milano nasce il "supermercato di condominio "Frescofrigo, startup tutta italiana del settore alimentare. Come funziona questa idea è molto semplice, nel complesso residenziale Social Village Cascina Merlata di Milano, sono stati installati nell'atrio 5 frigoriferi "intelligenti". Sono frigoriferi sempre riforniti con verdura fresca, frutta, ma anche zuppe, pane , l'introvabile farina e altri generi alimentari.

Questi frigoriferi, sono 5 in tutto, 'intelligenti' servono a soddisfare le esigenze di oltre 900 persone residenti nei 397 appartamenti del complesso. In questo modo i condomini possono acquistare generi alimentari senza dover uscire dal proprio complesso residenziale evitando così le file ai supermercati. In più le merci sono disponibili h.24 per 7 giorni alla settimana e 30 al mese. . L’assortimento all’interno dei FrescoFrigo è garantito da retail locali, prevede un mix di cibi sani e freschi che spazia da piatti pronti ai frullati, dalla frutta alla verdura, dalle bevande ai salumi e formaggi, oltre a ingredienti di base come uova e latte. I prezzi dei singoli prodotti sono nella totalità dei casi identici a quelli dei canali tradizionali. I condomini possono visionare i prodotti dalla grande vetrina frontale, sbloccare e aprire il frigo tramite la mobile app dedicata, scegliere i prodotti e concludere l’acquisto semplicemente chiudendo la porta del frigo,"tempo di lettura: 3 min."













