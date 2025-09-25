TV LIVE ·
A ottobre ancora una superluna

Sarà visibile nella nottata tra il 6 e il 7 ottobre e sembrerà gigantesca

di Roberto Bagazzoli
25 set 2025
Foto di Bruno Scramgnon per Pexel
Foto di Bruno Scramgnon per Pexel

Il mese di ottobre ci regala un'altra superluna nominata "del raccolto", lo spettacolo celeste sarà visibile nella notte tra il 6 e 7 del prossimo mese.

Una nuova luna pronta ad incantare l’Italia con la sua luce straordinaria, sarà più grande del 6% e fino al 13% più luminosa del solito, sarà visibile per tre notti consecutive e raggiungerà il suo massimo splendore alle 05:48 del 7 ottobre, ora italiana.

Il consiglio è di ammirarla subito dopo il tramonto, meglio se lontano dalle luci cittadine, per godersi il magico effetto ottico che la farà sembrare ancora più enorme.

E non sarà sola: Saturno le farà compagnia nel cielo, rendendo lo spettacolo ancora più suggestivo. 




