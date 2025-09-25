CURIOSITÀ A ottobre ancora una superluna Sarà visibile nella nottata tra il 6 e il 7 ottobre e sembrerà gigantesca

A ottobre ancora una superluna.

Il mese di ottobre ci regala un'altra superluna nominata "del raccolto", lo spettacolo celeste sarà visibile nella notte tra il 6 e 7 del prossimo mese.

Una nuova luna pronta ad incantare l’Italia con la sua luce straordinaria, sarà più grande del 6% e fino al 13% più luminosa del solito, sarà visibile per tre notti consecutive e raggiungerà il suo massimo splendore alle 05:48 del 7 ottobre, ora italiana.

Il consiglio è di ammirarla subito dopo il tramonto, meglio se lontano dalle luci cittadine, per godersi il magico effetto ottico che la farà sembrare ancora più enorme.

E non sarà sola: Saturno le farà compagnia nel cielo, rendendo lo spettacolo ancora più suggestivo.

