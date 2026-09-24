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A Roma Murales inclusivo

Non un'opera qualunque ma una vera opera d'arte accessibile

di Roberto Bagazzoli
24 set 2026
Immagine IAPB Italiadal sito
Immagine IAPB Italiadal sito

Roma si arricchisce di un’opera d’arte che ridefinisce il concetto di accessibilità e inclusione. Nel cuore del quartiere Testaccio, in via Galvani, è stato recentemente svelato un murale in rilievo che va oltre la visione, pensato per essere apprezzato anche da chi non vede o vede solo parzialmente.

Un’iniziativa lodevole di IAPB Italia (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) in collaborazione con il Comune di Roma, che unisce arte urbana e un profondo messaggio di salute pubblica.

Realizzato dall’artista Jerico Cabrera Carandang, il murale intitolato “La vista è una perla preziosa, proteggila con la prevenzione” è un esempio straordinario di come l’arte possa diventare un veicolo di comunicazione universale.

Grazie alla creazione di texture, volumi e parti in rilievo, l’opera si offre a un’esperienza tattile, permettendo a ciechi e ipovedenti di “leggere” e percepire il suo messaggio con le mani.

Questo lo rende non solo un’immagine da osservare, ma un’esperienza fisica e inclusiva, che rompe le barriere e promuove una cultura dell’accessibilità.

Il progetto è stato inaugurato in vista della prossima Giornata Mondiale della Vista, in programma l’8 ottobre, e si inserisce nel contesto delle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Vista 2026.

L’obiettivo primario di IAPB Italia, ente riconosciuto a livello nazionale e internazionale per il suo impegno nella prevenzione della cecità, è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della cura della salute visiva.





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