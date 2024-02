CURIOSITÀ A scuola per pastori L'iniziativa nasce nell'area delle foreste casentinesi tantissime le adesioni oltre 80 per 8 posti disponibili

A scuola per pastori.

Cambiare vita? Se ci state pensando abbiamo una dritta per coloro che amano la vita all'aria aperta. Sappiate che non sarete soli a dimostrarlo è il numero di adesioni alla seconda edizione della scuola per pastori organizzata dal Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna in Toscana.

Nonostante la disponibilità di 8 posti la scuola ha ricevuto ben 80 richieste di adesione, evidenziando un crescente desiderio tra le persone di abbandonare il lavoro d’ufficio per abbracciare uno stile di vita più vicino alla natura.

Le richieste sono arrivate da diverse regioni italiane, inclusa la Lombardia, il Veneto, la Sicilia e la Sardegna. Molti aspiranti pastori hanno già un’attività agricola, mentre altri provengono da ambiti lavorativi completamente diversi ma sono comunque desiderosi di intraprendere questa nuova avventura.

Il presidente del Parco, Luca Casentini, ha confermato l’ampia diversità dei candidati, spiegando che ci sono persone che, fino a poco tempo fa, svolgevano professioni come ingegneri o impieghi d’ufficio e ora desiderano una vita all’aria aperta.

Le età dei candidati spaziano dai 18 ai 50 anni, ma si tende a privilegiare i più giovani e coloro i quali mostrano una connessione o una vocazione per il settore agricolo e ambientale.



