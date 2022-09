A tavola con "God of War"

La storia di "God of War" ha come protagonista il dio Kratos e suo figlio Atreus, ponendo le sue fondamenta sulla mitologia greca e scandinava. E' un videogame action-adventure che si sviluppa in 5 capitoli, l'ultimo dei quali: "Ragnarok", vedrà la luce il prossimo 9 novembre 2022. La natura avventuristica con tanta azione del game, porta il suo protagonista e il figlio, a esplorare terre sconosciute e lontane. Facendogli conoscere, popolazioni e cibi sempre nuovi.









In "Ragnarok" saranno ben 9 i Regni da visitare e con loro scoprire anche come deliziare il palato nelle varie missioni da portare a termine. Da qui l'idea di accompagnare il videogame con un libro di ricette ispirate al gioco stesso, disponibile dal 15 novembre 2022. La Insight Edition pubblicherà il libro: "God of War: The Official Cookbook of the Nine Realms". A tutti gli effetti un libro di cucina, ma con decine di ricette completamente tratte dai nove Regni che formano il gioco. La firma è quella di Victoria Rosenthal, già autrice di libri di ricette tratte da videogame come "Halo, Destiny" o il più celebrato "Assassin's Creed".

Polpette di lenticchie, cosciotto di agnello speziato e pizza rustica alla salsiccia sparsi in 192 pagine di ricette che comprendono anche antipasti, dolci e altro ancora.

Con tanto di immagini e fotografie dei piatti....Tutto in stile rigorosamente God of War.